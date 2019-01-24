5 قتلى باطلاق نار داخل بنك في فلوريدا

أخبار الآن| فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

لقى 5 اشخاص مصرعهم في إطلاق نار داخل بنك في بلدة صغيرة وسط ولاية فلوريدا الأمريكية بحسب ما اعلنت الشرطة.

وقال قائد شرطة بلدة سيبرينغ، كارل هوغلوند، في مؤتمر صحفي إن المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم زيفين زافير (21 عاما)، دخل بنك صن تراست في البلدة التي تبعد نحو 152 كيلومترا جنوبي أورلاندو، بعد الساعة 1230 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1730 بتوقيت غرينتش) وشرع في إطلاق النار.

وذكرت السلطات أن زافير اتصل بالشرطة وقال إنه أطلق النار داخل البنك.

وقالت الشرطة إنه بعد فشل محاولات لإقناعه بمغادرة البنك، دخلت فرقة من القوات الخاصة إلى المبنى وواصلت التحدث مع المسلح، إلى أن استسلم بعد ذلك.

ولم ترد تفاصيل بشأن الضحايا، ولم يتضح إن كانت هناك إصابات أخرى في البنك.

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