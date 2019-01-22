الصين تؤكد ولادة أطفال الجينات المعدلة

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

تحتجز السلطات الصينية العالم هو جيانكوي المسؤول كلياً عن إنشاء أول طفل في العالم تم تعديله بواسطة الجينات، وقد أعلن عن ولادته في نوفمبر الماضي ، وبعد ذلك أعلنت السلطات عن تحقيق في الأمر.

وقال فريق من المحققين لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين إن تحقيقاً أولياً خلص إلى أنه "نظم فريقاً للمشروع يضم موظفين أجانب يتجنب عمداً المراقبة ويستخدم تكنولوجيا غير مؤمنة وفعالة لأداء تحري الجينات البشرية للجنين.. مؤكداً أن النشاط كان بغرض الإنجاب ، المحظور رسمياً في البلاد ".

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