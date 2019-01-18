ارتفاع عدد القتلى بانفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الكولومبية بوغوتا إلى 21 قتيلا و68 جريحا. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع داخل أكاديمية للشرطة في العاصمة.

ووصف الرئيس إيفان دوكي الهجوم بأنه "عمل إرهابي جنوني" ضد طلاب عسكريين عزل، وقال إنه أمر قوات الشرطة والجيش بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

ووفقا للسلطات فقد اقتحمت السيارة نقاط تفتيش الساعة لتدخل مقر كلية الجنرال سانتاندير بجنوب العاصمة قبل أن تنفجر، الأمر الذي أدى لتهشم نوافذ شقق سكنية قريبة.

وذكر المدعي العام نستور أومبرتو مارتينيز، أن محققين حددوا هوية سائق السيارة وقالوا إن اسمه خوسيه ألديمار روخاس رودريجيز، وإنه بين القتلى. وأضاف أن السيارة كانت تحمل 80 كيلوغراما من مادة البنتوليت شديدة الانفجار، التي سبق أن استخدمتها جماعات كولومبية متمردة.

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