ارتفاع حصيلة قتلى هجوم نيروبي الى 21 قتيلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة قلتى الهجوم على مجمع فنادق في نيروبي، إلى 21 قتيلاً.

وقال قائد الشرطة الكينية، جوزف بوانيه، إنه تم العثور على ست جثث أخرى في مكان الهجوم، كما توفي شرطي متأثراً بجروحه نتيجة الهجوم.

وأكد مسؤول أمني، أن جنسيات القتلى، توزعت على الشكل التالي: 16 كينياً، 1 أمريكياً، 1 بريطانياً، وثلاثة أشخاص من أصل إفريقي لم تتحدد هوياتهم بعد.

وأوضح أن عدد الإصابات وصل إلى 28 إصابة، توزعوا على مستشفيات نيروبي، من دون تحديد خطورة أوضاعهم.

وكان انتحاري فجّر نفسه الثلاثاء في فندق في نيروبي، فيما قام مسلحون بإطلاق النار، والاشتباك مع قوات الأمن الكينية، ثم تحصنوا في الموقع، وتبنت الهجوم جماعة الشباب الصومالية.

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