8 قتلى في صفوف القاعدة في أبين

أخبار الآن| صنعاء- اليمن (متابعات)

قتل 8 من مسلحي تنظيم القاعدة في اشتباكات مع قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد في محافظة أبين، جنوب شرقي صنعاء. بحسب ما أعلنت مصادر يمنية اليوم .

وجاءت الاشتباكات إثر حملة أمنية لقوات الحزام الأمني التي انطلقت عقب نجاة قائد قوات التدخل السريع في مدينة عدن العقيد منير اليافعي من محاولة اغتيال ٍ في كمين مسلح مما نتج عنه إصابة عدد من مرافقيه.

واستمرت المعارك مع مقاتلي تنظيم القاعدة أربع ساعات انتهت بفرار مسلحي التنظيم الإرهابي من عدة مواقع نحو مناطق جبلية.

وتلعب قوات الحزام الأمني الدور الأبرز في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

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