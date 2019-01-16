ماي تنجو من تصويت سحب الثقة



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من تصويت لسحب الثقة في مجلس العموم البريطاني.

وصوت 325 نائباً لصالح استمرار حكومة ماي، مقابل 306 طالبوا بسحب الثقة منها.

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية، قادة الأحزاب لمحادثات حول بريكست، تبدأ على الفور بعد التصويت.

من جهة ثانية، قال زعيم المعارضة البريطانية، إنه يتوجب على حكومة ماي، التأكد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يتم دون اتفاق.

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