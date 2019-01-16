كورين يدعو ماي للاستقالة بعد فشل التصويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



وصف زعيم المعارضة العمالية، جيريمي كوربن، حكومة تيريزا ماي، بالميتة، بعد هزيمتها بشأن التصويت على اتفاق بريكست.

وقال كورين، لدى افتتاح النقاش في البرلمان، الأربعاء، بشأن مذكرة حجب الثقة المقدمة ضدها، إن الزعيمة المحافظة خسرت ثقة ودعم البرلمان، غداة رفض النواب البريطانيين بغالبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته للخروج من الاتحاد الاوروبي، داعياً إياها إلى الاستقالة، قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد بريكست المرتقب في 29 آذار/مارس.

ومن المتوقع التصويت على مذكرة حجب الثقة التي قدمها حزب العمال، وسط توقعات بأنها ى تحظى بفرص كبرى للنجاح، لأن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، وحليفه الحزب الصغير المحافظ في إيرلندا الشمالية، الحزب الوحدوي الديمقراطي، سيرصان الصفوف دعماً لها.

وقُدمت مذكرة حجب الثقة الثلاثاء، فور رفض البرلمان اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، ولم يحصل الاتفاق إلا على 202 من أصوات النواب فيما رفضه 432 نائياً، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البرلمان البريطاني.



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