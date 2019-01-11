السترات الصفر تنتقل إلى بريطانيا

أخبار الآن| لندن - بريطانيا - (د ب أ)

يستعد الآلاف من المحتجين البريطانيين أصحاب "السترات الصفراء " للاحتشاد غدا السبت وسط العاصمة لندن، للاحتجاج على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، والمطالبة بإجراء انتخابات عامة، وذلك حسبما أفاد منظمو التظاهرة الخميس.

وتعكف على تنظيم التظاهرة "الجمعية الشعبية" اليسارية التي نظمت عدة مسيرات ضخمة، معظمها معارضة لإجراءات التقشف الحكومية، منذ أن تم تشكيلها في عام 2013.

وحثت الحركة من صوتوا لصالح أو ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 على الانضمام إلى الاحتجاج المزمع عقده السبت ودعتهم لارتداء سترات السلامة الصفراء

وقد أصبح مثل هذا المظهر شائعاً لدى المتظاهرين بعد حركة "السترات الصفراء" في فرنسا التي بدأت في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي.

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