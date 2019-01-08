فرنسا تشدد العقوبات على "السترات الصفر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، عن عزم الحكومة تبنّيها قانونا جديدا قد تبدأ مناقشته في مجلس النواب مطلع الشهر المقبل ويهدف لتحويل المشاركة في تظاهرة غير مرخصة من مجرد مخالفة إلى جنحة، كما يشدد القانون الجديد العقوبات على منظّمي التظاهرات الذين لا يحترمون إلزامية الحصول على ترخيص لتظاهراتهم، وعلى الذين يشاركون في هذه التظاهرات والذين يحضرون إليها وهم مقنّعون.

وستطبق فرنسا إجراءات جديدة حول رفع مستوى الاستعدادات الأمنية وتشديد فرض النظام العام، بعد أن جرى الاعتداء على مقر إحدى الوزارات وخلع باب مكتب الناطق باسم الحكومة الفرنسية أثناء احتجاجات السبت الماضي.

في المقابل، يستعد "السترات الصفر" لسبت تاسع من التحركات مستفيدين من نجاح تظاهرات السبت الماضي نسبياً، لناحية حشدها أعداداً فاقت الأعداد التي سُجّلت خلال فترة الأعياد، وإن لم تكن قد بلغت مستوى الحشود التي ميزت الأسابيع الأولى من التحرك الشعبي.

وقال رئيس الوزراء إن أعداد عناصر الشرطة والدرك الذين سينتشرون عبر فرنسا السبت المقبل ستبلغ 80 ألفاً من بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.

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