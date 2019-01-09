البشير: الشعب هو من يقرر من يحكمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، اليوم الأربعاء بأن الشعب هو من يحدد من يصل إلى السلطة عبر الانتخابات و هو من يقرر من يحكمه.

كما قال إن هناك مؤامرات على السودان و أن البلد قد تعرض إلى حرب وحصار من أجل تركيعه، مضيفا أن السودان لن ينهار.

وشدد البشير أمام تجمع دعت إليه منسقية أحزاب الحوار الوطني على أنه لا بديل عن الحوار الوطني والرجوع للانتخابات، لافتا إلى أن هناك من " لديهم أجندات خارجية".

وجدد دعوته لحاملي السلاح بالعودة، وتحكيم العقل، والمساهمة في بناء السودان، مؤكدا أن الشعب السوداني هو الذي سيختار من يحكمه عبر صناديق الانتخابات.

وأشاد البشير بالقوات المسلحة السودانية "التي حافظت على البلاد وقدمت الشهداء"، كما قدم التحية لقوات الأمن والشرطة التي "تعاملت بشكل حضاري مع المتظاهرين السلميين".

يأتي خطاب البشير، بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان في اندلاع احتجاجات واسعة من السودان، انطلقت في 19 من الشهر الماضي في مدينة عطبرة شمالي البلاد، مطالبة بضرورة الإصلاح ووضع حد للفساد ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة،

لكن سرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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