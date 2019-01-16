خطف 30 شخصا غربي الكاميرون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

خطف 30 شخصا على الأقل على يد أشخاص يشتبه انتمائهم إلى جماعة انفصالية غربي الكاميرون.

ومنذ عام 2017 تشهد المنطقتان الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في الكاميرون، تمردا مسلحا من الذين يطالبون بالانفصال عن الدولة.



وقتل أكثر من مئتي عنصر من قوات الدفاع والأمن الكاميرونية وأكثر من 500 مدني في هذا النزاع، وفقا لمنظمات غير حكومية.

وأرغم هذا النزاع الذي يزداد اتساعا أكثر من 437 ألف شخص حتى الآن على الهرب من منازلهم في هذه المناطق، كما يتبين من أرقام للأمم المتحدة نشرت في تشرين الأول/اكتوبر 2018.



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