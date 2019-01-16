الاتحاد الأفريقي يدين هجوم نيروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدان الاتحاد الأفريقي الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الكينية نيروبي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل جهود مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء القارة السمراء.

وقتل 15 شخصا بينهم مواطن أمريكي، في هجوم تبنته جماعة الشباب الصومالية على مجمع فندقي في العاصمة الكينية نيروبي.

وفجر انتحاري نفسه في الفندق فيما قام مسلحون بإطلاق النار والاشتباك مع قوات الأمن ثم تحصنوا في طوابق عليا، فيما كان المدنيون يفرون أو يختبئون في مكاتبهم بانتظار إنقاذهم.

في هذه الأثناء، أجلت السلطات نحو 50 ناجيا من الهجوم.

ويعتبر الهجوم على مجمع "دوسيت-دي2" هو الأول في نيروبي منذ الهجوم المسلح على مركز "ويستغيت" التجاري في 2013 والذي أوقع 67 قتيلا على الأقل.

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