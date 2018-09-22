إعصار يضرب أوتاوا ويسبب أضرارا جسيمة

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أثار إعصار ضرب منطقة أوتاوا الكندية حالة من الهلع وألحق أضرارًا بعشرات المنازل والمباني وأدى إلى انقلاب سيارات حارمًا 130 ألف شخص من الكهرباء.

وبحسب تقديرات الأرصاد الجوية، فإنّ رياحاً سرعتها حوالى 200 كيلومتر في الساعة ألحقت أضرارا بعشرات المنازل.



وأكثر المناطق تضرراً هي غاتينو في شمال العاصمة أوتاوا.

ووفقًا لشركة الكهرباء "هيدرو كيبيك"، كان هناك أكثر من 130 ألف شخص في منطقة أوتاوا بلا كهرباء ليل الجمعة.

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