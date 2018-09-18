فيديو: جمل هائج يصيب عدة أشخاص في سيرك بأمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت وكالة "أسوشيتيد برس" شريط فيديو يظهر لحظة هيجان جمل في سيرك بمدينة بيتسبورغ الأمريكية قام خلالها بالهجوم على زائري السيرك.

وجاء في تقرير الوكالة إن طفلين كانا يركبان الجمل بصحية أحد البالغين خلال عرض السيرك "شراين" عندما أصيب الجمل بنوبة هلع.

أصيب أحد الأطفال بكسر في ذراعه، بينما أصيب الباقون بإصابات أقل خطورة بحسب الصحيفة.

وقع الحادث أثناء فقرة تأجير جمال وفيلة للركوب في السيرك.

تمكن المسؤولون من السيطرة على الجمل، واستأنف السيرك عرض فقراته.

مسؤولوا السلامة والأمن في السيرك قالوا إنهم لايعرفون مالذي أدى إلى إصابة الجمل بالهلع.

تاريخ السيرك:

يرجع تاريخ السيرك إلى عصر الرومان، حيث كانت حلبات سباقات عربات الخيول والمصارعة، كما كانت هناك عروض لترويض الحيوانات وكانت أحب الفقرات هي فقرة الصراع بين الإنسان والحيوان وكانت تستخدم الدببة والأسود في تلك المصارعات الدامية.

بعد ذلك تطور السيرك إلى أن أصبح على شكل العروض التي تقام في خيمة متنقلة وكانت فيها عروض المهرجين وترويض الحيوانات وكان يعرض فيها كل ما هو غريب من أقزام يؤدون ألعاب أو عرض تقدمه امرأة ملتحية وما إلى ذلك.

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