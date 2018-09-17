200 حالة طلاق في بريطانيا بسبب واحدة من أشهر ألعاب "الفيديو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

دائما ما يترتب على استخدام التقنيات الحديثة محاذير منها الحرص على سلامة البيانات وسلامة التفكير، ومحاذير أخرى أهم منها سلامة العلاقة مع المحيط، خصوصا إن كنا نتحدث عن الأشخاص الذين يشاركونا دائرتنا الضيقة.

فقد كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن لعبة "فيديو جيم" شهيرة، وضعت ضمن أسباب زيادة حالات الطلاق في بريطانيا. ونشر موقع "تيك سبوت" التقني المتخصص تقريرا حول أن دراسات وإحصاءات عديدة أظهرت أن لعبة "فورتنيت" (Fortnite)، تسبب في تأزم العلاقات الشخصية لعدد كبير من عشاقها، وتسببت في نحو 200 حالة طلاق في بريطانيا وحدها.

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وأظهرت الدراسة أنه من بين 4665 عريضة أو طلب طلاق منذ بداية عام 2018 كان 200 منها، بسبب إدمان الزوج على لعبة "فورتنيت". وجاءت تلك اللعبة إلى جانب أسباب أخرى أكثر شيوعا، مثل إدمان الألعاب الإلكترونية بشكل عام، أو إدمان مشاهدة الأفلام والمواد الإباحية وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إدمان الكحول والمخدرات والقمار.

وحظيت تلك اللعبة بنحو 5% من إحصائيات أسباب الطلاق في بريطانيا وحدها، وهو رقم كبير، خصوصاً وأن لعبة "فورتنيت" مسجل بها 125 مليون لاعب حول العالم. يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت في دراسات سابقة من أن إدمان الألعاب الإلكترونية يمكن تصنيفه كمرض مزمن حاليا يؤدي إلى اضطراب الصحة العقلية لعدد كبير من مستخدميه، وتسبب في أكثر من 40 ألف حالة طلاق حول العالم حتى الآن، بسبب تلك الإحصائيات.

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