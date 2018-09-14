ما قصة السناجب التي تعيش في جثة رجل؟!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر باحثون بولنديون على بقايا جثة رجل معلقة على شجرة في الغابة، وبعدما ظهرت نتائج الفحص الطبي تبين لهم أن جثة الرجل بقيت على الشجرة لسنوات عدة قبل أن تكتشف وأظهرت التحاليل وجود بقايا الكائنات حية مما أصاب العلماء بدهشة بعد معرفتهم أن جثة الرجل كانت مأوى لسناجب الغابة وكائنات حية أخرى.

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ويعتقد العلماء أن الرجل وافته المنية في موسم البرد الشديد، لأنهم عثروا على ملابس شتوية كانت تغطي أجزاء من جسده. ومثل هذه الملابس هي التي ساعدت في الحفاظ على الجثة لفترة زمنية طويلة في الظروف الطبيعة.

ويستمر العلماء الآن على دراسة الظاهرة التي جعلت من السناجب والدبابير وكائنات حية أخرى تسكن الجثة في وقت واحد، وكيف تمكنت من التعايش داخل الجثة .

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