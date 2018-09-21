ارتفاع حصيلة غرق عبّارة بتنزانيا إلى 126

أخبار الآن | تنزانيا - (وكالات)

ارتفعت حصيلة غرق العبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا إلى 126 قتيلا



وقالت وسائل إعلام محلية في تنزانيا إن الطاقة الاستيعابية الرسمية للعبارة هي مئة شخص، لكنها كانت تحمل حوالي 400 شخص.



فيما أشار المفوض الإقليمي في منطقة موانزا جون مونغيللا إلى أن فرق الإنقاذ أنتشلت 37 شخصا أحياء، معظمهم في حالة حرجة.

وثمة مخاوف بشأن احتمال غرق حوالي مئتي شخص ، فيما توقفت أعمال الإنقاذ على مدار الليل، ثم استؤنفت صباح الجمعة.

وغرقت العبارة "إم في نيريري" بالقرب من الشاطيء بسبب ميلها الشديد بعد انتقال جميع الركاب إلى جانب واحد منها.

وقالت مصادر صحفية إن عددا كبيرا من منطقة موانزا ينتظرون على الشاطئ للاطمئنان على ذويهم الذين كانوا على متن العبارة.

وقالت جيديثا جوزيفات ماغيسا، من السكان المحليين في المنطقة: "تلقيت مكالمة هاتفية أفادت أنني فقدت أبي وعمتي وشقيقي الأصغر".

ولا تزال الأرقام الأقرب إلى الصحة غير مؤكدة في حين أشارت وكالة أنباء رويترز إلى أن المسؤول عن بيع تذاكر العبارات توفي هو الآخر علاوة على فقد ماكينة تسجيل بيانات التذاكر.

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