اليونيسيف: طفل يموت كل 5 ثوان في العالم

أخبار الآن | الأمم المتحدة - نيويورك (وكالات)

حذرت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة من تزايد عدد وفيات الأطفال حول العالم لاسيما حديثو الولادة و أولئك الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات , مؤكدة أن طفلاً واحداً يموت كل خمس ثوان حول العالم.

طفل يموت كلَ خمسِ ثوان حول العالم , هذا ما خلُصَ إليه تقريرٌ للأمم المتحدة الذي أكد أن نحوَ ستةِ ملايين وثلاثِ مئةِ ألفِ طفلٍ ماتوا قبل بلوغِ سنِ الخامسةَ عشر العام الماضي بسببِ عدمِ توفرِ المياهِ والصرف الصحي والتغذيةِ والرعاية الصحية الأساسية.

منظمةُ الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أكدت أيضاً أن الغالبيةَ العظمى من هذه الوفيات من نحو خمسة ملايين وأربع مئة ألفِ حالةٍ حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر , إذ يمثلُ حديثو الولادة نحوَ نصف هذه الوفيات.

اليونيسيف أكدت في تقريرها أن حلولاً بسيطة مثل الأدوية والمياه النظيفة والكهرباء والتطعيمات يمكن أن تـُقلصَ هذا العددَ كثيرا , لكنها حذرت من أن خمسةً وستينَ مليونِ طفلٍ ممن تـَقلُ أعمارُهم عن خمس سنوات ونصفُهم من حديثي الولادة سيموتون في الفترة من الآن حتى عام 2030 إذا لم يكن هناك تحركٌ عاجل , خاصة في دول إفريقيا جنوبي الصحراء.

وجاء في التقرير أيضاً أن معظمَ الأطفال الذين تقلُ أعمارُهم عن خمس سنوات يموتون لأسباب يمكن الوقايةُ منها أو علاجُها , مثلُ مضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال وتسمم الدم والملاريا , والإصاباتُ بهذه الامراض هي سببُ الوفاة الأكثر شيوعاً بين الأطفال حديثي الولادة وبين سن الخامسة والرابعة عشر.

اليونيسيف إختتمت تقريرَها بالقول إن أخطرَ فترةٍ بالنسبة للأطفال في كل مكان هي الشهرُ الأول , حيث توفي مليونان ونصفُ المليون عام 2017 من حديثي الولادة, وكان المواليدُ في أفريقيا جنوبي الصحراء أو في جنوب آسيا أكثرَ عرضةٍ للوفاة تسعَ مرات في الشهر الأول مقارنة بنظرائهم في الدول ذات الدخل المرتفع.

اقرأ أيضا:

821 مليون جائع حول العالم والعدد يتزايد