ثمانية قتلى في إعصار مانغخوت في الفيليبين
أخبار الآن | مانيلا - الفيليبين (وكالات)
سجلت السلطات الفيليبينية سقوط ثمانية قتلى على الأقل إثر الإعصار العنيف الذي ضرب البلاد وأرغم عشرات الآلاف من الاشخاص على مغادرة منازلهم.
وقال المكتب الوطني للدفاع المدني إن عدد القتلى سيزداد على مر الوقت بسبب شدة الاعصار حيث بلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن التي مر الاعصار منها.
وكان حوالى أربعة ملايين شخص موجودين على طريق الاعصار المدمر في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الارخبيل الفيليبيني.
وبعد مرور الإعصار مانغخوت الذي بات يتوجه نحو مناطق جنوب الصين المكتظة بالسكان، انتشر رجال الانقاذ الفيليبينيون في المناطق الريفية والجبلية الاكثر تضررا.
وبعدما إبتعد عن أراضي الفيليبين، رافقت رياح عاتية تبلغ سرعتها 160 كلم في الساعة الإعصار خلال عبوره البحر باتجاه الصين.
وظهر حجم الأضرار نهار السبت مع تكشف شقوق في سفوح الجبال امتلأت بالمياه، فيما اجتاحت الشوارع سيول جارفة، وأجلي السكان من منازلهم التي غمرتها المياه.
وغادر أكثر من 105 آلاف شخص منازلهم خوفاً من الإعصار في هذه المنطقة الريفية والزراعية.
وتتعرض الفيليبين كل سنة لحوالى عشرين إعصارا تسفر عن مئات القتلى وتزيد من حدة الفقر والعوز.
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