ثمانية قتلى في إعصار مانغخوت في الفيليبين

أخبار الآن | مانيلا - الفيليبين (وكالات)‏

سجلت السلطات الفيليبينية سقوط ثمانية قتلى على الأقل إثر الإعصار العنيف الذي ضرب البلاد وأرغم ‏عشرات الآلاف من الاشخاص على مغادرة منازلهم.‏

وقال المكتب الوطني للدفاع المدني إن عدد القتلى سيزداد على مر الوقت بسبب ‏شدة الاعصار حيث بلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن التي مر الاعصار منها.‏

وكان حوالى أربعة ملايين شخص موجودين على طريق الاعصار المدمر في ‏شمال لوسون، أكبر جزيرة في الارخبيل الفيليبيني.‏

وبعد مرور الإعصار مانغخوت الذي بات يتوجه نحو مناطق جنوب الصين ‏المكتظة بالسكان، انتشر رجال الانقاذ الفيليبينيون في المناطق الريفية والجبلية ‏الاكثر تضررا. ‏

وبعدما إبتعد عن أراضي الفيليبين، رافقت رياح عاتية تبلغ سرعتها 160 كلم في ‏الساعة الإعصار خلال عبوره البحر باتجاه الصين.‏

وظهر حجم الأضرار نهار السبت مع تكشف شقوق في سفوح الجبال امتلأت ‏بالمياه، فيما اجتاحت الشوارع سيول جارفة، وأجلي السكان من منازلهم التي ‏غمرتها المياه.‏

وغادر أكثر من 105 آلاف شخص منازلهم خوفاً من الإعصار في هذه المنطقة ‏الريفية والزراعية.‏

وتتعرض الفيليبين كل سنة لحوالى عشرين إعصارا تسفر عن مئات القتلى ‏وتزيد من حدة الفقر والعوز.‏

‏

اقرا ايضا

أقوى إعصار يضرب الفلبين ويهدد الملايين