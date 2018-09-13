تحذيرات من إعصار "هيلين" بعد "فلورنس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن إعصار هيلين من المقرر أن يخلف إعصار "فلورانس" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو يحوم حاليًا في المحيط الأطلنطي، ومن المتوقع أن يجلب فيضانات ويترك دمارا في كارولاينا.

ورغم أن إعصار فلورانس الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا لا يشكل أي خطر على بريطانيا إلا أنه من المتوقع أن إعصار هيلين قد يمر بمسار تصادمي على المملكة المتحدة.

وقال أليكس ديكين، خبير الأرصاد الجوية: إن التطورات حول الإعصار القادم من المحتمل أن تؤثر قليلًا على المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، ويمكن أن يجلب الطقس الحار والرطب أيضًا في ظل الظروف الجوية المتغيرة.

وأشارت إيما سميث، خبيرة أرصاد جوية أخرى إلى كيفية تأثير الإعصار هيلين على بريطانيا مؤكدة بأنه سوف يتضاءل بالمقارنة مع الطقس القاسي بسبب ضرب ساحل كارولينا في وقت سابق.

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