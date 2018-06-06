اندلاع حريق ضخم في فندق في وسط لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إندلعَ حريقٌ ضخم، اليوم الأربعاء، في أحدِ الفنادق وسطَ العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت مصادر الدفاعِ المدني لرويترز أن العشرات من عرباتِ الدفاع المدني شاركت في إطفاءِ حريق فندق مندرين أورينتال.

وتداول نشطاء صورًا تظهر أعمدة الدخان المنبعثة من الحريق الذي إندلع في فندق مادرين أورينتل.

و هرعت العشرات من سيارات الإسعاف نحو موقع الحادث لإخماد النيران والحيلولة دون إتساع رقعتها.

وبحسب وكالة رويترز إستدعى جهاز الإطفاء في لندن 20 عربة و 120 رجل إطفاء لمكافحة الحريق على سطح الفندق الواقع بشارع وليامز وسط العاصمة البريطانية.

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