شركة كورية جنوبية تلغي صفقة بملياري دولار مع إيران

أخبار الآن | كوريا الجنوبية - (وكالات)

ألغت شركة «دايليم اينداستاريال»“Daelim Industrial لكوريا الجنوبية صفقة قيمتها ملياري دولار مع إيران، كانت قد أبرمت قبل سنة حول مشروع إنشاء مصفاة للنفط في مدينة أصفهان..



وأعلنت الشركة أنّ السبب الرئيسي في إلغاء عقدها مع طهران، هو عدم قدرة الجانب الإيراني على تمويل تكاليف تنفيذ مشروع تطوير مصفاة نفط أصفهان، والذي حصل نتيجة لإعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران.

وفازت شركة دايليم الكورية الجنوبية عام 2017 بعقد قيمته 2.08 مليار دولار يتعلق بمشروع إنشاء وتحسين وتطوير مصفاة النفط في أصفهان، والذي وصفته وكالات الأنباء الإيرانية آنذاك بأنه أكبر مشروع، تتعهد مسؤولية تنفيذه لشركة كورية جنوبية في إيران. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة أصفهان النفطية 375 ألف برميل يوميًا، وتزود الآن بنحو 22% من إنتاج إيران من النفط.

وأعلنت شركة دايليم (Dilim) الكورية الجنوبية في شتاء العام الماضي أنها ستكمل مشروع تطوير المصفاة بحلول نهاية عام 2020 ولكن بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات ضد إيران، قررت الشركة إلغاء العقد.

يذكر أن إلغاء مشروع الشركة الكورية الجنوبية ليس المشروع الاقتصادي الوحيد الذي ألغي في الآونة الأخيرة، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركة جنرال إلكتريك ستغلق مكاتبها في إيران، وتمنع بيع المعدات المتعلقة بالنفط والغاز إلى إيران في الأشهر المقبلة، كما يشار إلى أن الرابع من نوفمبر المقبل هو الموعد النهائي للولايات المتحدة لإعادة العقوبات المشددة ضد إيران.

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