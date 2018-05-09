وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى بيونغ يانغ

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية فجر الاربعاء لإجراء محادثات بشان إطلاق سراح ثلاثة سجناء أمريكيين والإعداد لقمةٍ لم يسبق لها مثيل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكر تقرير لممثل شبكات إعلامية أمريكية أن بومبيو وصل إلى بيونغ يانغ قادما من اليابان، في ثاني زيارة له لكوريا الشمالية في أقل من ستة أسابيع.

وفي وقت سابق أفادت تقاريرُ صحفية أن القمةَ التاريخيةَ بين الرئيسِ الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيمِ الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ستُعقَدُ على الأرجحِ في سنغافورة.

وذكرت صحيفةٌ كوريةٌ جنوبية نقلا عن مصادرَ دبلوماسية حصلت على معلوماتها من المستشار الأمريكي للأمن القومي "جون بولتون" أن القمة ستعقد منتصف يونيو القادم.. وأضافت أن إمكانية عقدها في سنغافورة "ازدادت إلى حد كبير".

ومن المقرر أن يستقبل ترامب رئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن في 22 مايو في واشنطن.

والتقى بولتن نظيره الكوري الجنوبي تشونغ ويونغ في واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة خطط تتعلق بمكان اللقاء. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن سنغافورة هي المكان المفضل للقاء ترامب وكيم.

وقال ترامب في وقت سابق ان المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قد تكون مناسبة لعقد اللقاء، وهي شهدت القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين في نهاية أبريل.

وكان قد جرى طُرح منغوليا وسويسرا كمكانين محتملين للقمة التاريخية.

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