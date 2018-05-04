قرقاش: التمرد الحوثي في أضعف حالاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "التمرد الحوثي في أضعف حالاته سياسيا وعسكريا"، داعيا إلى نبذ الخلافات الجانبية لهزيمته.

وخلال الأسابيع الماضية، واصل الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدمه على محاور القتال، ملحقا خسائر فادحة بالمليشيا الانقلابية الموالية لإيران، كما قتل قادة بارزون بغارات للتحالف، أبرزهم صالح الصماد.

وجاء تصريح قرقاش، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة.

وكتب قرقاش: "التمرد الحوثي في أضعف حالاته، سياسيا وعسكريا، هي لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذي قلب اليمن جحيما، وهي لحظة رفض التشتيت والخلافات الجانبية".

ويعد الصماد ثاني أبرز القيادات في مليشيا الحوثي، بعد زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي، وهو ثاني المطلوبين على لائحة التحالف، ضمن 40 إرهابيا حوثيا.

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