صفقات بالمليارات يحسم مصيرها قرار ترامب من الإتفاق النووي
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
صفقات تجارية بالمليارات يحسم مصيرها قرار ترامب من الإتفاق النووي
مليارات الدولارات على المحك بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإتفاق النووي مع ايران
من الطائرات إلى حقول النفط والسيارات
ذلك لأن الإتفاق كان منفذا لشركات أوربية إلى السوق الإيرانية في صفقات كبرى قد تنسفها عودة العقوبات .
في ديسمبر 2016 وقعت مجموعة ايرباص اتفاقا مع شركة الطيران الإيرانيىة Airan Air لبيعها 100 طائرة بمبلغ 19 مليار دولار
بوينغ هي الأخرى وقعت اتفاقا لبيع ايران 80 طائرة بمبلغ 17 مليار دولار
و30 طائرة أخرى لشركة أسمان مقابل 3 مليارات دولار
اما شركات الطاقة فكان دخول شركة توتال الفرنسية باتفاق قيمته 20 مليار دولار
في مجال السيارات
وقعت بيجو ستروين الفرنسية اتفاقا عام 2016 لافتتاح مصنع لانتاج 200 ألف سيارة سنويا
وأبرمت رينو الفرنسية صفقة بقيمة 787 مليون دولار لانتاج 150 سيارة سنويا
واذا عادت العقوبات فإن هذه الشركات بحاجة إلى تصريح من وزارة الخزانة الأمريكية لاستكمال هذه الصفقات
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