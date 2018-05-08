صفقات بالمليارات يحسم مصيرها قرار ترامب من الإتفاق النووي

... أوباما: الديمقراطية على المحك في الانتخابات المقبلة حذّر الرئيس باراك أوباما اليوم الجمعة خلال اجتماع دعما للمرشحة الديموقراطية للانتخابات الأميركية هيلاري كلينتون من أن "الديمقراطية نفسها هي على المحك" في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر

... خسائر فلكية لموقع فيسبوك خسر مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أكثر من تسعة مليارات دولار من أسهم شركته خلال الـ 48 ساعة الماضية..

... اسكتلندا تلقن "ترامب" درسا لن ينساه .. بسبب عدائه للمسلمين! سحبت حكومة اسكتلندا لقب سفير الأعمال من دونالد ترامب، الذي يعد من أبرز المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للسباق الى البيت الابيض في 2016، على اثر دعوته إلى منع المسلمين من دخول أمريكا.

... كوريا الشمالية تبدأ إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية رصدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بوادر بشأن اتخاذ كوريا الشمالية إجراءات مسبقة لإغلاق مواقع التجارب النووية في بلدة كيل جو بإقليم هانغ كيونغ...

... مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بالعاصمة البريطانية لندن ذكرت وسائل إعلام أجنبية، إن شخصا قتل وأصيب آخر، فى حادث إطلاق نار بالعاصمة الإنكليزية لندن.