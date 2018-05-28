روسيا تحدد 1400 مشتبه فيهم بالتورط في أنشطة إرهابية

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

أعلنت السلطات الروسية أنها تمكنت من تحديد أكثر من 1400 مشتبه بالتورط في أنشطة إرهابية خلال 2017.

وقال مسؤول ان اجهزة الامن تعرفت على أكثر من 1400 مشتبه بتورطه في أنشطة إرهابية، بالإضافة إلى 50 أجنبياً، كانوا يخططون للانتقال عبر روسيا إلى المناطق النزاع الدولية".

وأضاف أن "أكثر من 6500 شخص كانوا على قوائم المطلوبين الروسية والدولية جرى احتجازهم"، ولفت إلى أن السلطات احتجزت أكثر من 600 مهاجر غير شرعي من آسيا وأفريقيا خلال 2017، موضحاً أن هؤلاء من الهند، والمغرب، وتونس، وسريلانكا، وسوريا، وإيران، والعراق، والجزائر.

وتابع أن "هؤلاء كانوا يحاولون عبور الحدود من جهة الشمال الشرقي، والغرب بطول الحدود".

وعن أوكرانيا، قال كوليشوف إنه "منذ 2015 بدا من الملاحظ أن الجانب الأوكراني أصبح نشطاً في استخدام الطائرات دون طيار لحماية حدوده، وهذه الطائرات كانت توضع على طول الحدود بشكل معتاد"، واستطرد "في بعض الأحيان كنا نسجل خروقاً متعمدة للمجال الجوي الروسي"، مشدداً على أن ذلك يعد أمراً ضد القانون ويستدعي اهتمام الأمن الروسي.

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