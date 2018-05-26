لقاء بين زعيمي الكوريتين في المنطقة منزوعة السلاح

أخبار الآن| سول - كوريا الجنوبية (وكالات)

أعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها مون جيه إن اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لمناقشة قمة مرتقبة محتملة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب مسؤولين فإن رئيس كوريا الجنوبية سيعلن نتيجة اجتماعه مع نظيره الكوري الشمالي الذي استمر ساعتين...ويعد اللقاء ثان اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين.

ونقلت رويترز عن مكتب رئيس كوريا الجنوبية أن الزعيمين اجتمعا في قرية بانمونجوم الحدودية، بعد ظهر السبت، لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونغيانغ وواشنطن.

الى ذلك قالت كوريا الشمالية إنها مازالت مستعدة لإجراء محادثات "في أي وقت وبأي شكل"، وذلك بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ووصف نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم كي-غوان قرار ترامب بأنه "مؤسف للغاية".

وعزا ترامب قراره بإلغاء اللقاء إلى "العدائية المفتوحة" من جانب كوريا الشمالية.

وكان من شأن اللقاء أن يصبح الأول من نوعه بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي.

ولم تكن تفاصيل القمة في سنغافورة واضحة، لكن المحادثات كانت ستركز على تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

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