سيول ترحب بامكانية انعقاد القمة الامريكية الكورية الشمالية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

رحبت كوريا الجنوبية السبت بإعلانِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان القمةَ التاريخية التي كانت مقررة بينهُ وبينَ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والتي قررَ فجأة الخميس الغاءها ما زالَ ممكنا عقدُها في موعدها المحدد في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو المقبل.وقال المتحدثُ باسمِ الرئاسة الكورية الجنوبية كيم يوي-غيوم إن بلادهُ سعيدةٌ بعودةِ الحرارة الى المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. مشيرا الى ان كوريا الجنوبية تتابعُ الوضعَ من كثب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الولايات المتحدة تجري ”محادثات بناءة للغاية“ مع بيونغ يانغ لعقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وذلك بعد يوم من إلغائه الاجتماع.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”نجري محادثات بناءة للغاية مع كوريا الشمالية بشأن عقد اجتماع القمة من جديد والذي إذا حدث من المرجح أن يبقى في سنغافورة في نفس الموعد وهو الثاني عشر من يونيو. وإذا كان ضروريا سيتم تمديده إلى ما بعد هذا الموعد“.

ورحبت سول باستئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد تصريحات ترامب، حسب ما أوردت فرانس برس. وكان ترامب أعلن الخميس إلغاء القمة المرتقبة، فيما ردت بيونغيانغ بأنها "ترغب في منح الولايات المتحدة الوقت والفرص"، لإعادة النظر في المحادثات "في أي وقت، وبأي صيغة"

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