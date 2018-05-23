بودرة الأطفال.. مصدر مالي لداعش في أفغانستان لا يخطر على بال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعتمد تنظيم داعش على السرقة ونهب موارد المناطق التي يتواجد بها لتمويل عملياته الإرهابية، مؤخرا قام تنظيم داعش في أفغانستان بتصدير 500 طن من معدن الـ "تالك" بشكل غير شرعي، وهو المعدن الذي يستخدم كمسحوق في بودرة الأطفال، وقالت منظمة "غلوبال ويتنس" وهي منظمة غير حكومية "إن التنظيم يجني مئات الآلاف من الدولارات سنويا من هذا المعدن"، وفق موقع قناة "الحرة"..

ووفقا لنفس المصدر، فإن كل هذه الكمية تقريبا تم تهريبها إلى باكستان حيث تتم إعادة تصدير غالبيتها مرة أخرى، وقال التقرير إن "داعش يحارب من أجل السيطرة على المناجم في ولاية "ننغرهار" على الحدود مع باكستان والتي تحتوي احتياطات كبيرة من التالك ومعادن أخرى مثل الكروم والرخام..

الجدير بالذكر تقع "ننغرهار" على الطرق الرئيسية المستخدمة لتهريب المخدرات وغيرها من السلع، ويستخدم التالك أيضا في العديد من الصناعات مثل الورق والبلاستيك والدهان والمطاط والمواد الغذائية والصيدلانية ومواد التجميل..

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