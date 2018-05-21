مقتل 10 أشخاص في هجوم بالكونغو

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( وكالات )

أعلنت السلطات في الكونغو مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم يُشتبه في أن متمردين نفذوه شرقي البلاد.

وقال المسؤول المحلي إن متمردين يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، صارخة لحقوق الإنسان، هاجموا قرية مانج بوكو في منطقة بيني الليلة الماضية.

وأضاف أن المسلحين "قتلوا 10 أشخاص وأصابوا فتاتين".

وقال الناشط المجتمعي فيليب بالوكو بونان إن "الجيش لم يتدخل للحيلولة دون سقوط القتلى إلا بعد مغادرة المسلحين للقرية".

ووفق الأمم المتحدة، تشكلت القوات الديمقراطية المتحالفة في 1995 بالمنطقة الحدودية الجبلية بين الكونغو وأوغندا.

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