بومبيو: على بيونغ يانغ تفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن على كوريا الشمالية أن تلتزم بتفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل على الفور، مضيفا أن جهود نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية لا تزال في المراحل الأولى وأن النتائج غير معروفة.
وأضاف بومبيو خلال مراسم أدائه اليمين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن أن بلاده ملتزمة بتفكيك برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل وتسعى للتحقق منه.
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