بومبيو: على بيونغ يانغ تفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض في أولى محطات جولته في الشرق الأوسط التي جرى ترتيبها على عجل وسط توقعات بقرارات وشيكة تتعلق بالاتفاق النووي

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اليوم الأول من مايو/ أيار من كل عام، هو اليوم العالمي للعمل، ويوم العمال العالمي، عيد العمال، عيد العمل أو عيد الشغل..