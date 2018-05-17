قتل قيادي متشدد مطلوب لقتل أكثر من مئة شخص بباكستان

أخبار الآن | كويتا - باكستان (ا ف ب)



أعلن الجيش الباكستاني قتل مسلح متشدد، مطلوب لقتله أكثر من مئة شخص، في اشتباك مع قوات الأمن في جنوب غرب البلاد، وقتل أيضا خلال العملية مسلحان آخران هما انتحاريان بحسب الجيش، إضافة إلى ضابط في مخابرات الجيش، فيما أصيب أربعة جنود اثنان منهم جروحهما بالغة، وكان هذا القيادي المحلي في جماعة عسكر جنقوي، مطلوبا لضلوعه في قتل أكثر من مئة شخص بينهم شرطيون وأفراد من أقلية الهزارة الشيعية، وكان مصنفا "هدفا قيما".

وأفاد الجيش في بيان أن القوات الباكستانية قتلت سلمان بديني خلال عملية دهم نفذتها في قرية كيلي الماس قرب كويتا مركز ولاية بلوشستان، بعد تبلغها معلومات بأن انتحاريين كانوا يختبئون هناك. وتعد جماعة عسكر جنقوي من أعنف الجماعات المسلحة في البلد وتبنت في السنوات الأخيرة عدة هجمات كبرى ضد الشيعة.



وتنشط عدة جماعات مسلحة في بلوشستان بينها طالبان ومجموعات محلية تابعة لتنظيم داعش، وقتل أكثر من 1500 شخص من طائفة الهزارة في هذه المحافظة خلال السنوات الماضية بحسب زعيم حزب الهزارة الديموقراطي عبد الخالق هزارة، كذلك واجهت باكستان لأكثر من عقد حركة تمرد انفصالية وأسفرت المعارك عن قتل مئات الجنود والمتمردين..

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