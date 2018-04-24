دعم لتعيين "مايك بومبيو" وزيرا للخارجية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الإثنين وبغالبية ضئيلة على دعم خيار الرئيس دونالد ترامب بتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن المتوقع تأكيد هذا التعيين في المجلس هذا الاسبوع.

تأييد السيناتور الجمهوري راند بول لبومبيو في اللحظة الأخيرة بعد ان كان معارضا له بسبب مواقف متعلقة بحرب العراق وقضايا المراقبة والتنصت أعطى غالبية ضئيلة للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية



وجنّب ترامب انتكاسة في سعيه لتعيين بومبيو على رأس الدبلوماسية الأميركية’، وبعد تصويت شهد توترا كبيرا بسبب غياب أحد أعضاء اللجنة وتغيير سيناتور ديموقراطي لتصويته من "لا" الى دعم بومبيو، قال رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر "سوف نقدم تقريرا ايجابيا الى المجلس".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عازم على تمرير قرار تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، خلفا للوزير ريكس تيلرسون، الذي أقاله في مارس/ آذار الماضي، بالرغم من معارضة النواب الديمقراطيين، كتب ترامب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "من الصعب التصديق أن هناك عوائق حيال التصويت ضد بومبيو وزيرا للخارجية، فالديمقراطيون لن يقبلوا تعيين المئات من الأشخاص الجيدين، بمن فيهم سفيرنا في ألمانيا".

وتابع ترامب: "إنهم يهدرون وقتا طويلا في عملية الموافقة على القرارات، ولم يحدث هذا من قبل"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى تواجد المزيد من النواب الجمهوريين"، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 13 مارس/ آذار، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية بدلا من ريكس تيلرسون، وقال إنه يتوقع أن يقوم بومبيو بعمل رائع في وظيفته الجديدة.



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