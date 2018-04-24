ترامب: الاتفاق النووي مع إيران ما كان ينبغي إبرامه

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي مع إيران غير معقول وما كان ينبغي إبرامه.

ترامب اشار إلى أن إيران تختبر صواريخ وتسبب مشكلات بالمنطقة، لافتا إلى أنه لن يكون من السهل على طهران استئناف برنامجها النووي.

من جهته صرح الرئيس الفرنسي أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على مواجهة الإرهاب بشكل مختلف والتصدي للأسلحة المحظورة في كوريا الشمالية وإيران.

وأكد دونالد ترامب، على أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الولايات المتحدة تأتي في وقت حاسم فى حياتهم مع اصدقائهم فى بريطانيا ضد النظام فى سوريا لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وصرح ترامب "الآن زمن القوة.. دعونا نكون أقوياء.. دعونا نكون متحدين.. دعونا نكرم ماضينا ونواجه مستقبلنا بكل ثقة وكبرياء.. ونسمح للولايات المتحدة وفرنسا بالوقوف إلى الأبد للتضامن من أجل قضية الحرية والسلام النبيلة".

وقدم الرئيس ترامب فى كلمة خلال استقبال نظيره الفرنسي بالبيت الأببيض، الشكر للقوات المسلحة الفرنسية والشعب الفرنسي لدعمهم فى الملف السوري، مؤكدًا على أن العلاقة مع فرنسا علاقة رائعة وعلاقة حلفاء وتقدمت بشكل أكثر فى العام الماضي.

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