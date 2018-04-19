خلفية طبيعية وراء تكرار الزلازل في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

شهدت إيران سلسلة زلازل كانت أشد عنفًا، راح على آثرها عشرات الآلاف الضحايا، فما قصه هذه الكوارث؟

في الثالث عشر من نوفمبر عام 2017 ضرب زلازل عنيف غرب إيران خلف عشرات القتلى والضحايا ..

زلزال بوشهر 9 أبريل 2013

في التاسع من ابريل عام 2013 وقع زلزال دشتي بالقرب من بلدة شنبه و كاكي الواقعة في محافظة بوشهر الإيراني، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وبلغت حصيلة الضحايا انحو 40 قتيلًا وأكثر من 850 جريحا.

ديسمبر 2003

في ديسمبر 2003 ضرب زلزال منطقة "بم" الواقعة في شرق محافظة كرمان الإيرانية ، بلغت قوته 6.6 على مقياس رختر.

خلف الزلزال حسب الإحصائيات الرسمية نحو 42 الف قتيل و 50 الف جريح، فيما ترك 10 الآلاف شخص بلا مأوى، ودمر ما يقارب من 90% من منشئات المدينة، فيما انهارت قلعة بم الأثرية التي يزيد عمرها عن آلفين وخمسائة عام.

زلزال عام 1990

لم ينسى الكثير من الإيرانيون الذين مازالوا على قيد الحياة، هذا التاريخ الذي ظل عالقًا في الأذهان بذاكرة مأساوية راح ضحيتها حوالي 40 ألف شخص وأصيب 60 الف وخلف دمار لما يقارب 700 قرية وتسبب في تشريد 400 الف انسان.

وسميت هذه الكارثة بزلزال جيلان، هو زلزال بلغ قوته 7,4 على مقياس رختر، وهز محافظتي جيلان وزنجان في شمال غرب إيران في 21 يونيو 1990



كثير من الخبراء حذروا على مر السنوات الماضية من احتمالية حدوث هزات وزلازل قوية في غرب إيران.

في نفس السياق أكد رئيس الشبكة القومية للزلازل أحمد بدوي في تصريحات تليفزونية، أن تعرض إيران لهزات أرضية قوية بشكل متكرر يرجع لأنها واقعة في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

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