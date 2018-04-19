تعميم على مؤسسات إيران بالتحول الى مواقع التواصل المحلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أمهلت الحكومة ُ الإيرانية جميع أجهزتِها ومؤسساتها أسبوعاً للتحولِ إلى شبكات ِالتواصل الاجتماعي المحلية بعد قرار حظر التطبيقاتِ ومواقعِ التواصل الأجنبية.

ونقلت وكالة إيرنا الرسمية عن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهان غِيري قوله إن التعميم يُلزِمُ الحكومة َ وجميع المؤسسات التابعة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإدارات المحافظات والمؤسسات غير الحكومية بالتحول إلى شبكات التواصل الاجتماعي المحلية.

وبينما حذرت منظمات حقوقية وناشطون من أن هذا القرار سيؤدي إلى عزل المجتمع الإيراني عن العالم الخارجي، أكد التعميم على أن الخطوة هذه تأتي لدعم مواقع التواصل الاجتماعي المحلية وإيجاد حالة من التنافس الإيجابي.

وكان مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي قد أعلن في خطوة رمزية عن إغلاق قناته عبر هذا التطبيق بسبب ما قال إنه من أجل حماية المصالح الوطنية وإلغاء احتكار الفضاء الإلكتروني من قبل التطبيقات الأجنبية.

وتتجه السلطات نحو الحظر النهائي لتطبيق "تلغرام" واسع الانتشار في إيران الذي يستخدمه نحو 45 مليون مواطن والذي لعب دوراً بارزاً خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام.

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