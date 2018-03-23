جنوح أعداد غير مألوفة من الحيتان إلى شواطئ أستراليا

أخبار الآن | بيرث - استراليا - (وكالات)

يُسابقُ رجالُ إنقاذ أستراليون الزمنَ لإنقاذ 15 حوتا، بعد خروج أكثرَ من 150 منها إلى الشاطئ على الساحل الغربي لأستراليا.

وقال المشرفُ على عمليةِ الإنقاذ في إدارةِ حماية البيئة في ولاية أستراليا الغربية، إن معظمَ الحيتان ِ نفقت بعدَما جنحتْ إلى أرضٍ جافة خلال الليل.

وبالرغم من أن جنوح َ الحيتان أمرٌ معتادْ فإن العددَ الكبيرَ هذهِ المرة َ غيرُ مألوف.

وتحاول السلطات ومتطوعون مدربون إنقاذ 15 حوتا في المياه الضحلة. وجنحت الحيتان إلى خليج هاميلين على بعد 315 كيلومترا جنوبي بيرث عاصمة الولاية.

ورغم أن جنوح الحيتان أمر معتاد على الشريط الساحلي خلال الهجرة بين مناطق الغذاء بالقارة القطبية الجنوبية في الجنوب والمياه الأكثر دفئا في الشمال حيث تربي الحيتان صغارها، فإن العدد الكبير هذه المرة غير مألوف.

وقالت ميليسا لاي، المديرة في متنزه هاميلين باي هوليداي بارك لـ"رويترز"، إن هذا هو ثاني جنوح جماعي تشهده خلال 15 عاما قضتها في المنطقة.

ونبهت السلطات السكان المحليين والسائحين إلى ضرورة البقاء بعيدا عن المياه، بسبب زيادة محتملة في أسماك القرش المنجذبة إلى الحيتان النافقة.

وكان أكبر جنوح جماعي للحيتان في الولاية في عام 1996، عندما جنح 320 حوتا من نوع الطيار طويل الزعنفة شمالي خليج هاميلين.

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