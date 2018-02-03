نجاة مئات العالقين في الطرق بنيوزيلندا بسبب الفيضانات

أخبار الآن | سيدني - استراليا - (رويترز)

تمكن مئات من السائحين من مغادرة بلدة نائية بنيوزيلندا بعد أن تقطعت بهم السبل هناك منذ 48 ساعة بعد أن ألحقت عاصفة عاتية أضرارا بالطرق، وغادر نحو 600 سائح بلدة هاست التي تبعد 426 كيلومترا شمال غربي ديوندن على الساحل الغربي لساوث أيلاند وهي منطقة تراث عالمية تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة بعد تطهير الطريق.

وكانت انهيارات أرضية قد أغلقت الطريق بعد أن أدت الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن الإعصار المداري فيهي إلى التسبب في وقوع أضرار بالساحل الغربي واقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء وانهيار جسر وإغلاق طرق، وقال مسؤولو الدفاع المدني في وست كوست إن 117 آخرين من قائدي السيارات الذين تقطعت بهم السبل في فوكس جليشر تمكنوا أيضا من المغادرة يوم السبت بعد إصلاح الطرق.

وأدى الإعصار إلى غمر مدينة ديوندن الجنوبية وبلدة بولر على الساحل الغربي بالمياه، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ ومطالبة السكان بعدم السفر برا.



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