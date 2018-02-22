ايفانكا ووفد كوري شمالي في سيؤول نهاية الأسبوع بدون لقاءات

أخبار الآن | سيؤول - كوريا الجنوبية ( يونهاب )



اعلنت سيؤول الخميس ان جنرالاً كورياً شمالياً سيحضرُ حفلَ اختتامِ الالعاب الاولمبية الشتوية.

وسيحضرُ الحفل أيضاً ايفانكا ترامب ابنةُ الرئيس الامريكي دونالد ترامب في نهاية هذا الاسبوع .. و من غيرِ المرتقب أن تكونَ هناك أيُ لقاءاتٍ بينها وبين المسؤولين الكوريين الشماليين، وفق ما أعلنَ مسؤولُ أمريكي أمس الأربعاء.

وتصل ايفانكا التي ترأس الوفد الأمريكي مساء اليوم الجمعة الى سيول حيث ستتناول العشاء مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في البيت الأزرق، كما ستحضر العديد من الفعاليات خلال عطلة نهاية الأسبوع في بيونغ تشانغ ومن ثم الحفل الختامي للألعاب الأولمبية مساء الأحد.

ووأوضح مسؤول أمريكي بـأن الهدف من هذه الرحلة هو تشجيع الرياضيين الأمريكيين، وإعادة التأكيد على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية».

وأشار المسؤول الأمريكي الى أن ايفانكا «من محبي الرياضات الشتوية» وقد قبلت بحماسة بهذه المهمة التي اقترحها والدها.

وقالت وزارة التوحيد في بيان ان كيم يونغ شول الذي يشرف على العلاقات بين الكوريتين في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، سيقود وفدا من ثمانية اعضاء الى كوريا الجنوبية في زيارة تستمر من الجمعة الى الاحد.

واضافت الوزارة الكورية الجنوبية ان الوفد سيحضر حفل اختتام دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

واشارت الوكالة نقلا عن مصدر في الرئاسة الكورية الجنوبية، الى ان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان سيلتقي على الارجح وقد بيونغ يانغ خلال الرحلة.

وكان البيت الابيض اعلن في وقت سابق ان الرئيس ترامب طلب من ابنته ايفانكا سيدة الاعمال التي تعد احد اهم مستشاريه، السفر الى بيونغ تشانغ على رأس وفد "عالي المستوى".

اقرا ايضا