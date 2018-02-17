كوريا الشمالية تقيم مسابقة للطهي بمناسبة ميلاد زعيمها الراحل

أخبار الآن |بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (وكالات)



أقامت كوريا الشمالية المسابقة الوطنية الثامنة للطهي، لإحياءِ الذكرى الـ 76 لميلادِ زعيمها الراحل "كيم جونج إيل"، وقالت وكالة الأنباءِ المركزية الكورية، إن أكثر من 300 طاهٍ ونادلٍ ونادلة من أكثر من 60 مطعما شاركوا في المسابقة، ويعد الطهاة أطباقا تقليدية من السمك واللحم بينما يزينُ العاملون بالمطاعم الطاولات.



وتقول "جونج يونج سون" وهي عاملة في أحد المطاعم، إنهم يعملون في البداية على تنظيف اللحم من الدم ثم يضعون التوابل والملح لإزالة الشوائب والرائحة الكريهة من اللحم وبعدها يضعون النكهات.، وتحتفل كوريا الشمالية بذكرى ميلاد كيم جونج إيل في 16 فبراير، الذي يطلق عليه "يوم النجم الساطع"، وهو يوم عطلة رسمية، والزعيم الراحل حكم كوريا الشمالية في الفترة من 1994 إلى 2011، وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية في 17 ديسمبر 2011.

اقرأ أيضا:

6 أسرار فادحة عن زعيم كوريا الشمالية تكشفها فتاة من مكان سري





