"ترامب" يتعهد بجعل سلامة المدارس أولوية لإدارته

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز أمن المدارس في البلاد وجعله ضمن أولويات إدارته. ودعا ترامب إلى تجاوز الآلام والتحلي بالسكينة على حد قوله، بعد يوم من قتل سبعة عشر شخاصا برصاص ِ مسلح في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.هذا وقد وُجهت الإتهمات رسميا للمتهَم بارتكاب الجريمة وهو شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما، كان في السابق طالبا في المدرسة وينتمي إلى جماعة عنصرية.

في التفاصيل، قال الرئيس دونالد ترامب أمس الخميس، إن البيت الأبيض يعمل عن كثب مع السلطات المحلية للتحقيق في حادثة إطلاق النار في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس بولاية فلوريدا. وأكد ترامب في خطاب إلى الشعب الأمريكيالتزام إدارته بالتعاون مع القادة المحليين، لتأمين المدارس في الولايات المتحدة والتطرق للقضايا الصعبة الخاصة بالصحة العقلية. وأضاف: "ألتقي في وقت لاحق هذا الشهر مع حكام الولايات والنواب العموميين الذين يجعلون مدارسنا أكثر سلامة، وستكون هذه من أهم أولوياتنا."

وقدّم الرئيس التعازي إلى أهالي الضحايا، وقال إن "الجميع في بلادنا وبقلب مثقل بالحزن، نصلي من أجل الضحايا وأهلهم"، مضيفاً أنه "لا ينبغي أن يتعرض طفل أو مدرّس للخطر في أي مدرسة أمريكية". وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن هناك مؤشرات عديدة على أن مطلق النار في فلوريدا مختل عقلياً..

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