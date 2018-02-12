إغلاق مطار لندن سيتي بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (رويترز)

ألغى مطار "لندن سيتي" جميعَ الرِحلاتِ بعدَ العثورِ على قنبلةٍ تعودُ للحرب العالمية الثانية، خلالَ أعمال إنشائية في المطار.

وقالت الشرطة ُ إنها عزلتْ على الفور المنطقة َ، وأخلتْ المباني من سكانِها في المنطقةِ المحيطةِ بالقنبلة.

وقال روبرت سينكلير الرئيس التنفيذي لمطار لندن سيتي خامس أكبر مطار في المدينة "يتعاون المطار بالكامل مع شرطة المدينة والبحرية الملكية ويعمل جاهدا على رفع القنبلة بأمان وحل الموقف بأسرع وقت ممكن".

وقالت خطوط "سيتي جيت" الجوية الإقليمية إنها عدلت رحلاتها لتقلع وتهبط في مطار لندن ساوث إند.

وقالت شركة "أليطاليا" الإيطالية للطيران إنها ستسير رحلاتها من مطار لندن ستانستيد.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنها تحاول الحد من تعطيل الركاب لأقصى درجة بعد إغلاق المطار.

وأضافت في بيان "نعيد الحجز للعملاء المقرر أن يسافروا اليوم على رحلات بديلة أو نعرض رد أموال من لم يعودوا راغبين في السفر".

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