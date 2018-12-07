فرنسا: نشر 89 ألف رجل أمن لمواجهة المتظاهرين

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس الخميس، نشر 89 ألف رجل أمن في البلاد تحسباً لاحتجاجات مناهضة لزيادة الضرائب على الوقود، يوم السبت المقبل.

وقال فليب لقناة تي إف 1: "ستنشر 12 سيارة شرطة مدرعة في باريس التي شهدت اشتباكات عنيفة بين متظاهري السترات الصفراء ورجال الشرطة"، وأضاف أن 8 آلاف رجل شرطة سينشرون فى العاصمة مقارنةً مع ما نُشر فيها الأسبوع الماضي، عندما حاول المتظاهرون السيطرة على الشوارع الشهيرة حول قوس النصر.

وأضاف "عمليات نشر القوات تأتي انطلاقاً من مواجهتنا أشخاصاً لم يخرجوا للتظاهر، بل للتخريب، ولن ندعهم ينجحون في ذلك".

وكان فيليب اعلن الأربعاء، إن الحكومة قررت التراجع بصورة نهائية عن زيادة الضرائب على الوقود، بعدما أثارت الخطة موجة احتجاج غير مسبوقة في العاصمة باريس.

وأضاف أن رسوم الغاز والكهرباء لن ترفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع.

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