رفض تشكيل حرس حدود أوروبي لمواجهة الهجرة

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فشلَ الاتحاد الأوروبي في الاتفاقِ على تعبئةِ عشرة آلاف عنصر من حرس الحدود تحت الراية الأوروبية بحلول العام 2020 واعتبره غير قابل للتحقيق.

و أوضحت الرئاسة النمساوية للاتحاد الاوروبي أن مشروعاً للمفوضية لمواجهة الهجرة غير المشروعة على حدودِ الاتحاد الاوروبي, جوبه بتحفظاتٍ خلال إجتماعهم الاخير في بروكسل.

وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل "إن طموحات المفوضية الأوروبية “تتخطى في الواقع إطار ما هو قابل للتحقيق".

وأضاف "أعتقد أن رقم 10 آلاف جيد جدًا، لكن السؤال يبقى كيف نجمع هذا العدد وفي أي فترة زمنية".

و اقترحت المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر الماضي تعزيز بشكل كبير بحلول العام 2020، وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية, وترغب في تجهيزها بمعداتها الخاصة وبولاية موسعة.

ووافق وزراء الداخلية الأوروبيون الخميس الماضي في بروكسل على السماح لفرونتكس بالمشاركة في عمليات إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، والتدخل في دول غير أوروبية، بما في ذلك بلدان أفريقية.

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