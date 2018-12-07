توقع باستقالة كبير موظفي البيت الأبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توقعت مصادر اليوم الجمعة، استقالة جون كيلي من منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال أيام. وقالت قناة سي.إن.إن الأمريكية، نقلًا عن تلك المصادر، إن العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيلي ساءت أكثر من ذي قبل، لافتة إلى أن قرار مغادرة المسؤول الأمريكي ليس نهائيًا ما لم يتم إعلان ذلك.

وتحدثت تقارير عن توتر العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والجنرال المتقاعد كيلي منذ فترة طويلة. وكان مصدر قال لرويترز الشهر الماضي، إن ترامب يدرس تعيين بديل لكيلي، وذكر المصدر أن نايك أيرس، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس، هو أحد المرشحين المحتملين. وسعى كيلي لتحقيق المزيد من الانضباط والاستقرار في البيت الأبيض، الذي سادته حالة من الفوضى تحت إدارة ترامب الذي يصعب التكهن بقراراته.

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