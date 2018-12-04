سجن محتجين اثنين في فرنسا لاحراقهما دائرة حكومية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت محكمة فرنسية حكما بسجن متظاهرَين إثنين من "السترات الصفراء" بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال التجمع قرب قوس النصر تم خلاله إحراق مقر إدارة محلية. كما أودع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته في السابع من كانون الثاني/يناير "ريثما يعد دفاعه" وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب "أعمال عنف وإضرار مشددة"، وفق مصدر قضائي فرنسي.

ومثل الرجلان وفق آلية فورية أمام القاضي الذي حكم على أحدهما بالسجن 12 شهرا مع وقف النفاذ لتسعة منها وعلى الثاني بالسجن ستة اشهر مع وقف النفاذ لثلاثة منها لإدانتهما بارتكاب "أعمال عنف مشددة"، مع "محاولات تخريب" لأحدهما. وتم اعتقالهم من بين مجموعة من 12 شخصا شاركوا في المواجهات مع الشرطة وفي أعمال التخريب البالغة التي لحقت مساء السبت بمقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار.

وجرت مواجهات مع قوات حفظ النظام حين اقتحم متظاهرون فناء الإدارة المحلية وأدخلوا جرارات أفرغت فيها إطارات، قبل أن يتم طردهم إلى الخارج. وقام آخرون بإلقاء مقذوفات من نوع قنابل المولوتوف ما أدى إلى اشتعال النار في مبنى الإدارة ومكاتب إدارية أخرى مجاورة.

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