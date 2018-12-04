ترامب يبعث برسائل تحذيرية إلى الصين

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، من عدم إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وأكد ترامب في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، أن المفاوضات التجارية مع الصين بدأت بالفعل، وستستمر تسعين يومًا ما لم يتم تمديدها.

واتفق ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، السبت الماضي، على عقد هدنة للحرب التجارية بين بلديهما مدة تسعين يومًا، بهدف اتاحة الفرصة لمفاوضات بين البلدين.

وأعرب الرئيس الأمريكي على تطلعه مع مسؤولين كبار في حكومته إلى الوصول لاتفاق حقيقي مع الصين.

وأوضح أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيف منوشين، ومدير المجلس الوطني الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، ووزير التجارة ويلبور روس، والمستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، ينظرون في مدى إمكانية التوصل إلى “اتفاق حقيقي” مع الصين.

ونوه ترامب: “إذا كانت الأمور مهيئة لذلك، سوف نفعل هذا (نبرم اتفاقًا)، الرئيس الصيني وأنا، نرغب في إبرام هذا الاتفاق، وربما يتم ذلك، وإذا لم يتحقق، تذكروا، أنا رجل التعريفات”.

وزاد: “عندما يأتي أشخاص أو بلدان لسلب ثروة أمتنا العظيمة، أريدهم أن يدفعوا ثمن امتياز القيام بذلك، سيكون هذا دائمًا أفضل وسيلة لتعظيم قوتنا الاقتصادية إلى أقصى قدر، نحن نحصل الآن على مليارات الدولارات من التعريفات الجمركية”.

وختم بالقول: “فلنجعل أمريكا غنية مرة أخرى”.

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