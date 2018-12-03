وحشية الصين تدفع الإيغور إلى الانتحار داخل المعسكرات

أخبار الآن| أستانة- كساخستان (ألفة الجامي)

معطيات جديدة حول ما تتعرض له اقلية الايغور المسلمة من اضطهاد ممنهج من قبل السلطات الصينية، في شهادات جديدة تحدث مسلمون إيغور عن الوحشية التي تعرضوا لها داخل سجون المعسكرات القصرية في شينجيانغ دفع بعضهم الى محاولات متكررة للانتحار.

كايرات سمرقند معتقل سابق حاول الانتحار وهو في السجن. بينما أجبرت واحدة من الإيغور على ترك دينها.

في منطقة شينجيانج الواقعة في أقصى غرب الصين ، يزداد نشاط البناء وتؤدي الجدران الضخمة التي يتم تشييدها إلى عرقلة الوصول إلى "مراكز إعادة التثقيف" ، حيث تم احتجاز ما يصل إلى مليون مسلم ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ترفض الصين الادعاءات بأنها تحتجز أعداداً كبيرة من مسلمي الإيغور في معسكرات إعادة التثقيف. وبدلاً من ذلك ، تطلق عليها مراكز التدريب المهني التي تؤكد على "إعادة التأهيل والفداء".

ذكر معتقلون سابقون مثل قيرات سمرقان أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم من قبل القوات الصينية ، وانهم يعيشون في زنزانات مزدحمة ويخضعون لنظام وحشي يومي من الحزب الشيوعي الذي دفع بعض الإيغور إلى الانتحار.

تم استدعاء المهاجر إلى كازاخستان إلى أحد مراكز الشرطة المحلية في شينجيانغ أثناء زيارته إلى الصين في أكتوبر عام 2017.

وقال سمرقان إنه تم تقييده بعد ذلك إلى كرسي معدني واستجوب لمدة ثلاثة أيام بلا نوم. وسأله المحققون: "لماذا غادرت الصين؟ ماذا فعلت في كازاخستان؟ وكم كنت تصلي في المسجد".

عندما انتهى استجوابه ، أُخبر سمرقان بأنه سيُحتجز لمدة ثلاثة إلى تسعة أشهر في "مركز إعادة التثقيف" في محافظة ألتاي بسبب "صلاته" بكازاخستان. وتم وضعه في زنزانة مع 15 رجلاً آخر.

ومنذ ذلك الحين ، كان روتينهم اليومي يتألف من حفظ وغناء الأغاني الصينية ، وكتابة المقالات ، وقراءة النصوص الشيوعية ، والاستماع إلى ساعات من المحاضرات حول الحزب الشيوعي الصيني.

بعد حوالي ثلاثة أشهر ، قال سمرقان إنه حاول الانتحار وانتهى به الأمر في مستشفى المخيم.

وقد أُفرج عنه في فبراير عام 2018 وسُمح له بالعودة إلى مسقط رأسه. وأخيراً ، في مارس / آذار ، سمحت السلطات له بالعودة إلى كازاخستان.

في العام الماضي ، عادت غولزيا موغدونكيزي الحامل إلى مسقط رأسها من كازاخستان لتوضع قيد الإقامة الجبرية.

أجبرت السلطات المحلية على توقيع أوراق تنكر إيمانها الإسلامي. وقد تم بالفعل نقل العديد من أقاربها إلى المخيمات وقالت إنها غير قادرة على الوصول إليهم.

وبلغت الاعتقالات ذروتها العام الماضي، عندما نقلت قوافل الشرطة بصافرات صارخة الناس بعيدا ورؤوسها مغطاة بأغطية سوداء في مدينة كاشجار.

وقال السكان المحليون إن العديد من المعتقلين لم يعودوا بعد. في الشوارع ، وبصرف النظر عن السياح وقوات الأمن ، هناك ندرة ملحوظة من الشباب.

تزين المساجد في شينجيانغ الآن الأعلام الصينية واللافتات التي تحض الناس على "حب الحزب ، حب الوطن". خلال صلاة الجمعة ، تكون المساجد شبه فارغة.

اقرأ أيضا:

صور جوية تفضح قمع الصين للإيغور.. السجناء ملاحقون في المرحاض