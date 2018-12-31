ارتفاع حصيلة القتلى في الفلبين إلى أكثر من 67

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفاد المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفليبين بأن حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفياضانات قد ارتفعت إلى 68 قتيلاً فيما لا يزال ثمانية عشر شخصاً في عداد المفقودين.

وتم الإبلاغ عن خمسين ضحية في جزيرة بيكول بالمنطقة الشرقية، في حين توفي أحد عشر شخصاً في منطقة جزر فيساياس الشرقية المجاورة،

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن شدة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة يوم السبت، لكنه حذر من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية.

كما أصيب 12 شخصاً في حوادث مختلفة في المنطقتين الأكثر تضرراً من الأمطار قبل أيام من وصول المنخفض الاستوائي إلى اليابسة في إقليم سامار الشرقي يوم السبت.

وقال مسؤولو الدفاع المدني الإقليمي إن أكثر من 22 ألف شخص نزحوا بسبب الطقس السيء الذي تسبب أيضاً في انقطاع الكهرباء في كثير من المناطق المتضررة.

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