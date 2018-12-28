درجات حرارة غير مسبوقة في أستراليا.. والأرصاد تحذر!

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أشار مكتب الأرصاد الجوية الوطني في أستراليا، الجمعة، بإرتفاع درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة هذا الشهر، وسط مخاوف بشأن الصحة العامة.

وبينما تشهد بلدة ماربل بار في أقصى الشمال الغربي، وهي الأكثر حرا على مستوى البلاد، أعلى درجات حرارة على الإطلاق، قال خبراء الأرصاد إن الموجة ستمتد إلى الجنوب الشرقي، حيث ستزيد الحرارة في سيدني وملبورن واديليد نحو 16 درجة مئوية عن المعتاد في المتوسط.

وتتجه العاصمة كانبيرا نحو أكثر أيام ديسمبر حرارة على الإطلاق، السبت، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 39 درجة.

وتفرض درجات الحرارة المرتفعة على نحو غير معتاد ضغوطا على اقتصاد قائم على الزراعة، ويعاني من الجفاف.

وأدرَج المكتب بسيدني في تحذيره، ان "الموجة الحارة الشديدة" تستمر على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، وهو أعلى درجات التحذير بشأن درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجـِل الحرارة في ضواحي سيدني ما يصل إلى 40 درجة مئوية.

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